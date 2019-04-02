Источники рассказали о склоках в «Партии перемен»

Москва, 2 апреля. Телеведущая Ксения Собчак прекратила финансировать проект «Партия перемен» (ранее называлась «Гражданская инициатива»), от которого она выдвигалась в президенты России, сообщили РБК в партии. Источники издания рассказали о существующих разногласиях в партии.

По данным источника издания, такое решение журналистка приняла из-за разногласий с главой «Партии перемен» Дмитрием Гудковым. Отмечается, что Собчак по-прежнему является членом политсовета, однако свою риторику с руководством партии не согласовывает.

Собеседник издания сообщил, что партия разделилась на два лагеря: одни поддерживают Собчак, другие — Гудкова. Источник отметил, что Тимур Валеев, который является главным технологом Собчак, не нашел точки соприкосновения с командой Гудкова.

Источники РБК заявили, что каждый месяц на содержание партии уходит примерно 700 тысяч рублей. Главными расходами, признался Гудков, остаются траты на содержание аппарата и офиса.

Известно, что офис партии находится в самом сердце Москвы. За аренду помещения, как отметили СМИ, руководство платит более 300 тысяч рублей. При этом аренда штаб-квартиры на Октябрьском поле стоит 200 тысяч рублей.

При этом стоит отметить, что политсовет столичного отделения «Партии перемен» платит взносы добровольно. В самой партии, как утверждает Гудков, состоят 750 человек.

Политтехнолог Петр Быстров высказал мнение, что отказ Собчак финансировать партию, по-видимому, связан с переменами ее планов в политике. Не исключено, что отказ от финансирования связан с планами и самого Гудкова, и его сторонников участвовать в выборах Московской городской думы.

Гудков добавил, что партию финансируют. В то же время он отметил, что все члены и руководство организации ищут спонсоров.

Простой расчет показывает, что если бы члены партии регулярно, например, делали взносы по тысяче рублей, то никаких проблем с финансированием бы не было.