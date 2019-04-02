В Совфеде призвали наказать Delivery Club за насмешку над памятью «Курска»

Неуместная острота SMM-службы Delivery Club, оскорбляющая память погибших моряков «Курска», грозит уголовным наказанием сотрудникам компании. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Исходя из того, что они сделали, принимая во внимание трагичность случая, морально-психологическое давление на общество, это вообще граничит с уголовным преступлением», — отметил парламентарий.

29 марта SMM-служба компании по доставке еды Delivery Club оставила уничижительный комментарий на своей странице «ВКонтакте» под рекламой открывшегося в Самаре сервиса. На вопрос одного из пользователей «А Курск где?» рекламщик компании ответил: «Там, где подводные лодки паркуют?»

Оскорбительная шутка вызвала негодование в Сети. Delivery Club поспешила удалить непристойность, однако продолжила шутить в том же духе.

«Мы ни в коем случае не хотели никого обидеть или же оскорбить. Считаем, что шутки такого характера неуместны. Мы перепутали города, подразумевая Мурманск», — заявили в компании, так и не потрудившись объяснить, как вообще тут можно что-то перепутать.

На вопрос пользователей, какое наказание получил автор издевки, в Delivery Club заявили: «Стажер получил выговор». Это объяснение также не удовлетворило публику.

«Delivery, а я предлагаю вас тоже припарковать. Вы перешли вообще все границы», — написал в ответ один из пользователей.

Поступок компании недопустим с морально-этической точки зрения, заявил сенатор Франц Клинцевич в интервью ФАН.

«Это была трагедия России, мы ее очень болезненно переживали, — рассказал парламентарий. — Вы помните, отдельные журналы пытались шутить на эту тему, и это вызвало волну возмущения наших сограждан».

Поэтому «шутникам» из Delivery Club вполне могут грозить уголовные сроки, добавил собеседник ФАН.

«Я думаю, что раз уж вы подняли эту тему, рано или поздно это станет достоянием широкой общественности», — уверен сенатор.

Как только об этом случае станет широко известно, полиция и прокуратура должны будут обратить внимание на недопустимые заявления Delivery Club, пояснил Клинцевич.

«Думаю, правовые органы дадут правовую оценку этому поступку. В ближайшее время мы будем ждать нелицеприятные пояснения следователям от этих «шутников», — пообещал собеседник ФАН.

Российский атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.

Delivery Club — принадлежащая Mail.ru Group сетевая платформа для доставки еды, объединяющая свыше 5 тысяч ресторанов в нескольких десятках городов России.