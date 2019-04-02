Продюсер Пригожин заявил, что у него не было конфликтов с Охлобыстиным

Москва, 2 апреля. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у него нет и не было никаких конфликтов с актером Иваном Охлобыстиным.

«Никаких конфликтов с Иваном ни на национальной почве, ни какой-нибудь другой у нас не было и нет. Просто в комментарии я припомнил цитату из искрометного рассказа Игоря Губермана про переписку в лондонской телефонной будке», — рассказал он РИА Новости.

Напомним, что ранее актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Политик не оценил юмор своих коллег и назвал их «идиотами». В ответ Охлобыстин написал пост на своей странице «ВКонтакте», упомянув национальность Зеленского.

Позже Пригожин, комментируя эту перепалку, осудил Охлобыстина, заявив, что национальность Зеленского не играет абсолютно никакой роли.

По итогам первого тура президентских выборов лидирует Владимир Зеленский, который смог набрать 30,26% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 15,99% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов, объявлен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.

Примечательно, что в этих выборах не участвовали примерно 11 млн украинцев, которые проживают в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или на момент голосования находились в России. Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.