Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов

Киев, 2 апреля. Глава Европейского совета Дональд Туск поздравил президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов главы государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Отмечается, что Порошенко и Туск провели телефонный разговор.

«Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Дональд Туск и Петр Порошенко обсудили двусторонние отношения Украины и ЕС, а также договорились о следующих контактах на высшем уровне.

Ранее председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Германии Давид Вадефуль прокомментировал итоги первого тура выборов президента Украины. Перед вторым туром Вадефуль посоветовал шоумену Владимиру Зеленскому, наряду с Порошенко вышедшему во второй тур голосования, конкретизировать программу.

Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы президента страны. По итогам голосования во второй тур выборной гонки вышли действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Второй тур выборов состоится 21 апреля.