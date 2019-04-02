Свердловская чиновница Глацких нашла новую работу во дворце спорта

Екатеринбург, 2 апреля. Уволенная за скандальное заявление руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких нашла новую работу, пишут местные СМИ, ссылаясь на источники.

Теперь Глацких работает в организации, которая подчиняется министерству спорта Свердловской области. Экс-чиновница стала заместителем директора дворца игровых видов спорта «Уралочка». Как передает портал E1, девушка уже познакомилась с новыми коллегами. Оперативно получить комментарий у самой Глацких, а также у директора дворца Геннадия Севастьянова у журналистов не получилось: их телефоны не отвечают.

Работу для Глацких в регионе подыскали после поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который попросил «не бросать даму и найти ей хоть какое-то место».

Напомним, Глацких во время встречи с детьми-волонтерами заявила, что государство не просило россиян рожать детей, поэтому ничем им не обязано. Заявление чиновницы вызвало широкий резонанс в обществе. Ее отстранили от работы, но покидать пост руководитель департамента не планировала. По ее словам, у нее спортивный характер, и трудности ее только закаляют.

В итоге через несколько недель возглавляемый ей департамент был расформирован, а сама она покинула свой пост.