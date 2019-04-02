СКР классифицировал взрыв в Академии Можайского как покушение на убийство

Санкт-Петербург, 2 апреля. Взрыв в Военно-космической академии имени Можайского классифицировали как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. О возбуждении уголовного дела по факту ЧП сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи продолжают работать на месте происшествия, выясняют происхождение сдетонировавшего предмета. Кроме того, в СК РФ рассказали о состоянии четверых военнослужащих, пострадавших при взрыве.

«Они получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел сегодня около 13.30 по московскому времени в одном из служебных помещений академии. Очевидцы происшествия в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказали подробности ЧП.