Киев, 2 апреля. Президент Украины Петр Порошенко не слушает Германию и Францию, поскольку у него есть американские «заступники». Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Порошенко «отбился от рук» Европы.

«То, что их «подопечный» отбился от рук, это факт. (…) Он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники», — цитирует министра «Московский Комсомолец».

По словам Лаврова, европейским странам, в свою очередь, «неловко публично наседать» на Порошенко, поскольку они тем самым «распишутся в том, что их посредничество, как они его называют, провалилось».

Напомним, глава Украины в настоящее время принимает участие в президентской гонке в надежде на то, чтоб занять высший административный пост государства во второй раз. По данным ЦИК Украины, шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах с результатом 30,22%, при этом 15,92% проголосовавших поддержали Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Стоит отметить, что украинский президент за пять лет управления государством укрепил отношения с западными странами. Так, с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более 1,3 миллиарда долларов на улучшение взаимодействия с НАТО и укрепление обороноспособности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оборонительные средства и развединформацию. По его словам, этим Вашингтон «оказывает ощутимую помощь» Киеву.

Кроме того, после 2014 года украинские власти заявили о стремлении прекратить участие в работе СНГ и взять курс на евроинтеграцию. Верховная рада на пути в Европу и НАТО приняла поправки в конституцию, которые прописывают в основном законе стремление страны войти в Европейский союз и Североатлантический альянс.