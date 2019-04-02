В Киеве отчитались о перевыполнении «мовных квот» в эфире телевидения и радио

Руководство Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на публичной пресс-конференции с удовлетворением констатировало — объем украинского языка (в том числе песен на «мове»), в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По словам главы Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко, «средний показатель доли песен на украинском за последние четыре месяца составил 57%».

«Это на 6% больше, чем в 2018-м, когда мы начали глубоко исследовать радиоэфир на предмет действия языковых квот. Хотя норма, закрепленная в законодательстве Украины, составляет 35%, сегодня на радио она превышается в среднем на 22%», — сказал Артеменко.

Он уточнил, что больше всего украинских песен — 100% — звучит в эфире радиостанций «Краина ФМ», «UA: Украинское радио» и «Радио НВ». Почти догоняют их еще две национальных радиостанции — «UA Радио Проминь» — 98% и «UA: Радио Культура» — 89%.В то же время наибольший рост доли «мовы» в эфире показало «Радио НВ» (на нем прибавилось 44% объема украиноязычных песен). Также значительно вырос их объем на развлекательных станциях — «Перец ФМ» (+ 8%) и «Люкс ФМ» (+ 6%).

Как сообщил спикер Нацсовета Сергей Костинский, в эфире местных и региональных FM-радиостанций сегодня уже каждая вторая песня звучит на украинском. Средний показатель составляет 52%, а перевыполнение «мовной квоты» — на 17%. При этом в 10 областях Украины средний показатель ведения передач на мове составляет 95%. Так, во Львовской, Ровненской и Хмельницкой областях это 100%, в Черниговской — 98%, Черновицкой, Черкасской, Ивано-Франковской — 97%, Харьковской, Кировоградской — 96%, Закарпатской — 95%.

«В целом, по нашим замерам, украинский язык одинаково представлен в эфире и общенациональных, и местных радиостанций в каждой области Украины. Сегодня уже нет различий — журналисты и в Донецкой области, и на Закарпатье, и в Харькове с Одессой прекрасно владеют украинским. И мы не видим никаких проблем, приводящих к оттоку слушателей», — подчеркнул Костинский.

По словам Артеменко, «доля украинского языка в эфире телевещателей за год также выросла». А выпуски новостей всех национальных телеканалов выходят только на украинском языке.

«Как показали результаты мониторинга языковых квот в декабре 2018 — марте 2019 года, объем украинского вещания на общенациональных, региональных и местных телеканалах сегодня почти одинаковый — около 100%. А выпуски новостей на всех каналах выходили только на украинском», — подчеркнул Артеменко.

Он отметил, что доля украинского языка составляет 100% в эфире семи общенациональных телеканалов. Это «UA: Перший», «Эспрессо ТВ», «Рада», «М1», а также каналы «Пиксель», «Мега» и «Эскулап». Наименьший «мовный» показатель, по его словам, достигал 77% — в эфире телеканалов «ICTV», «Украина», «НТН». Но они все равно перевыполняют норму, составляющую не менее 75%.

«По сути, мы начинаем жить действительно в украинском окружении, — хвастает Артеменко. — И особенно важно, что теперь на национальном языке все чаще говорит украинская молодежь не только в западных и центральных, но и юго-восточных регионах страны».

Напомним, украинский «Закон о языковых квотах» предусматривает не менее 75% украиноязычного контента на общенациональных телеканалах и радиостанциях. Для местных вещателей установлена более щадящая норма — 60% контента на украинском языке. «Закон о квотах» также требует не менее 75% украинского языка во всех новостных программах.

При этом на телепрограммы и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991-го, «мовные» требования пока не распространяются (для них предусмотрено субтитрование на украинском). За невыполнение «Закона о квотах» СМИ грозят штрафы в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Впрочем, результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 11 по 25 марта 2019-го, показывают, что руководство Нацсовета по ТВ и радиовещанию, мягко говоря, лукавит. А проще говоря — выдает желаемое за действительное. Так, согласно опросу в 129 населенных пунктах Украины, 33,9% опрошенных считают, что «на Украине происходит наступление на свободу слова».

Около половины опрошенных граждан (53,5%) уверены, что запрет российских телеканалов в стране «является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан» (в феврале 2018-го таких было 43,7%). Также 59,6% респондентов считают, что запрет российских фильмов и артистов на Украине тоже «является ошибкой и ограничивает права граждан».

Запрет российских соцсетей раздражает 53,2% опрошенных (этот процент вырос с 45,8% в феврале 2018-го). Наконец, введение квот на украинский язык на радио и ТВ поддерживает 32,2% участников опроса, а не поддерживают 42,2%, сообщили в КМИС. Таким образом, опросы наглядно показали — введя штрафы за русский язык в теле- и радиоэфире, официальный Киев грубо игнорирует мнение значительной части населения страны.

Многие украинцы в частных разговорах честно признаются: они не имеют ничего против родного языка, но при этом смотреть телевизор и слушать развлекательное радио им гораздо удобнее на русском. При этом значительная часть граждан неохотно посещает кинотеатры — ведь, согласно закону, введенному пять лет назад, все фильмы, даже голливудские, показывают исключительно с украинским дубляжом.

«По правде говоря, до сих пор дико видеть, как Леонардо ди Каприо или Брэд Питт общаются на экране при помощи мовы, — сообщил корреспонденту ФАН один из знакомых киевлян. — Чтобы этого избежать, лучше смотреть голливудские новинки в Интернете — и бесплатно, и такого чудовищного эффекта не возникает».