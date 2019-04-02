В ЛНР создали Общественную палату, чтобы преодолеть разрыв между властью и населением

Создаваемая в Луганской народной республике Общественная палата является самостоятельным и независимым от властей органом, действующим в соответствии с законом. Об этом на брифинге в Луганске заявила помощник главы ЛНР Марина Филиппова.

«Общественная палата — это консультативно-совещательный орган, который обеспечит взаимодействие между общественными объединениями, гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления, — рассказала Филиппова. — У Общественной палаты достаточно широкие функции, которые прописаны в законе».

Это прежде всего экспертиза законопроектов, также палата имеет право выходить с инициативами к главе республики и в органы государственной власти, отметила помощник главы ЛНР.

«Это касается принятия тех или иных законодательных актов, ну и, конечно, это контроль над исполнением законодательства на местах, особенно в сфере, касающейся защиты прав и свобод граждан, жителей республики», — подчеркнула Филиппова.

Помощник главы ЛНР сообщила, что в Общественную палату войдет 41 представитель.

«15 человек будет представлено главой республики, 12 — общественными объединениями «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Это общественные объединения, которые входят в Народный совет (парламент), — отметила она. — 14 членов ОП будет отобрано из представителей территорий, которые подадут заявки в органы местного самоуправления на местах или в администрации городов и районов. Прием заявок начнется с 8 апреля, на все будут достаточно сжатые сроки — всего месяц. Таким образом, мы планируем завершить формирование состава палаты в мае, а в июне уже провести первое заседание».

Согласно принятому закону, срок полномочий Общественной палаты республики — три года. Этот срок будет исчисляться с момента первого заседания, проинформировала собравшихся Филиппова.

По ее словам, членом Общественной палаты может стать любой гражданин ЛНР в возрасте от 18 лет, который имеет безупречную репутацию и опыт работы в общественных организациях, инициативен и настроен на решение проблем республики.

«Очень надеемся, что инициатива главы республики, а это была именно инициатива [главы ЛНР] Леонида Ивановича Пасечника, принять закон о создании Общественной палаты, получит поддержку наших граждан и общественных объединений. Уверена, что мы действительно создадим очень важный орган. Это не орган государственной власти, и это не просто общественное движение. Общественная палата наделена особыми полномочиями, она сможет помочь в решении многих проблем. Члены ОП смогут выделять главные болевые точки, выявлять проблемы, которые будут решаться согласно очередности и важности», — добавила Филиппова.

Председатель комитета Народного совета ЛНР по вопросам законодательной деятельности и местного самоуправления Дмитрий Кукарский считает, что «создание Общественной палаты обусловлено необходимостью профилактики социального напряжения среди населения».