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Представители США вновь пропустили совещание по ликвидации лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

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Представители США вновь пропустили совещание по ликвидации лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Москва, 2 апреля. Представители США снова пропустили совещание по вопросу ликвидации лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

«Представители США вновь не явились на пункт пропуска «Джлеб» для участия в работе координационного совещания, предложив в этот раз обсудить тему «Эр-Рукбана» на площадке в Аммане», — отмечают штабы.

По словам российских и сирийских военных, Соединенные Штаты умышленно затягивают решение проблемы «Эр-Рукбана», чтобы не допускать туда рабочую группу.

Напомним, что ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявил, что Организация Объединенных Наций рассматривает возможность расселения лагеря беженцев.

Россия и Сирия уже неоднократно призывали американскую сторону обеспечить доступ и безопасность проезда гуманитарных автоколонн к лагерю. Дело в том, что «Эр-Рукбан» находится в зоне Ат-Танф, где располагается незаконно размещенная военная база США. Окрестные же территории контролируют боевики, которые не пускают в лагерь гуманитарную помощь.

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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