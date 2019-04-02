Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Москва, 2 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины. Глава МИД РФ напомнил, что, согласно предварительному выводу наблюдателей ОБСЕ, в преддверии украинских выборов было зафиксировано давление на избирателей, а в день голосования сообщалось о многочисленных случаях покупки голосов.

«Я не сомневаюсь в том, что Запад признает эти выборы. Наблюдатели ОБСЕ выпустили свой предварительный доклад по итогам первого тура, который пестрит констатацией грубейших нарушений: коррупция, подкуп, давление на избирателей и многое другое. Однако все это сказано в нейтральном ключе. Если бы речь шла о нас [о России], то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно — сухая констатация. И дальше заявляется: все это не повлияло на легитимность…» — сказал Лавров в интервью MK.ru.

Напомним, по данным ЦИК Украины, шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента страны с результатом 30,22%, 15,92% проголосовавших поддержали Петра Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич отметил, что не сомневается в том, что перед вторым туром выборов действующий президент Украины сделает все возможное, чтобы обеспечить себе победу. Отметим также, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут встретиться на дебатах, в штабе руководителя студии «Квартал 95» подтвердили, что Зеленский готов к открытой дискуссии с Порошенко на самые острые темы.