Фонд памяти группы Дятлова попросит СК РФ возобновить расследование

Екатеринбург, 2 апреля. Представители общественного фонда «Памяти группы Дятлова» будут добиваться возобновления следственных действий по делу о гибели туристов в 1959 году. Об этом сообщил глава фонда Юрий Кунцевич.

По его словам, представители фонда намерены обратиться в Следственный комитет России с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту гибели группы Дятлова в 1959 году.

«Да, мы планируем подать просьбу в СК о возбуждении уголовного дела. Я думаю, тянуть мы с этим не будем, у нас не остается другого варианта, кроме как обратиться в Следственный комитет», — пояснил Кунцевич.

По его словам, представители фонда уже обращались к правоохранителям с просьбой о повторном возбуждении уголовного дела, однако каждый раз получали отказ. Кунцевич отметил, что новое обращение будет подготовлено адвокатом на основании доверенности родственников.

Напомним, девять участников туристической группы под руководством Игоря Дятлова погибли в районе горы Отортен в Свердловской области в 1959 году. В начале марта Следственный комитет РФ сообщил, что группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. В ведомстве отметили, что отсутствие криминального следа в данном инциденте стало основанием для прекращения уголовного производства в 1959 году.