Роскомнадзор начал работу со СМИ в рамках закона о госсимволах

Москва, 2 апреля. Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов. Роскомнадзор в связи с этим проводит профилактическую работу со СМИ по вопросам соблюдения законодательства, заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По закон об оскорблении госсимволов попали несколько ярославских СМИ, которые опубликовали новость о граффити, оскорбляющем президента. Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием добиться удаления этой информации.

«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу», — объявил Ампелонский.

Он уточнил, что основная цель работы ведомства со СМИ — выработка эффективных механизмов, которые позволят прекратить распространение противоправной информации, попадающей под закон об оскорблении госсимволов. «Ярославский регион», «Эхо Москвы» в Ярославле, «PRO Город», «Московский комсомолец-Ярославль» и «Первый Ярославский» уже удалили противоправную информацию.

«В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства», — констатировал он.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу 18 марта. Закон налагает запрет на распространение недостоверной информации или фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью россиян, а также разрешают блокировать публичные материалы, которые в неприличной форме выражают неуважение к обществу, государству, власти.