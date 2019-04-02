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Роскомнадзор начал работу со СМИ в рамках закона о госсимволах

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Роскомнадзор начал работу со СМИ в рамках закона о госсимволах

Москва, 2 апреля. Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов. Роскомнадзор в связи с этим проводит профилактическую работу со СМИ по вопросам соблюдения законодательства, заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По закон об оскорблении госсимволов попали несколько ярославских СМИ, которые опубликовали новость о граффити, оскорбляющем президента. Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием добиться удаления этой информации.

«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу»,  — объявил Ампелонский.

Роскомнадзор начал работу со СМИ в рамках закона о госсимволах

Он уточнил, что основная цель работы ведомства со СМИ  — выработка эффективных механизмов, которые позволят прекратить распространение противоправной информации, попадающей под закон об оскорблении госсимволов. «Ярославский регион», «Эхо Москвы» в Ярославле, «PRO Город», «Московский комсомолец-Ярославль» и «Первый Ярославский» уже удалили противоправную информацию.

«В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства»,  — констатировал он.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу 18 марта. Закон налагает запрет на распространение недостоверной информации или фейков, которые несут угрозу жизни и здоровью россиян, а также разрешают блокировать публичные материалы, которые в неприличной форме выражают неуважение к обществу, государству, власти. 

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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