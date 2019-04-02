На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией

Киев, 2 апреля. Жители села Деловое Закарпатской области выступили против строительства забора на границе с Румынией. О начале бунта на западе страны говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией. Сразу после начала работ к участку отдела пограничной службы «Деловое» прибыли около 40 молодых людей, они потребовали остановить установку забора, уточняется в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, мужчины, многие из которых проживают в этой местности, уже попадали в поле зрения пограничников за нарушение украинского законодательства.

«Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировать их. Также на место установки ограждения прибыл сельский глава населенного пункта Деловое», — сообщили в ГПСУ.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, местные жители перекрыли автодорогу «Рахов – Мукачево». На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. При этом пограничники продолжили работы по установке забора.

Ранее стало известно о том, что на Украине, на участке Луганской области, ведется активная работа по укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена». В настоящее время, как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, осуществляется установка заграждений и противотранспортных рвов

В ведомстве также добавили, что специалисты приступили к установке системы видеонаблюдения и контроля. Кроме того, инженерно-техническое обустройство границы также проводится в Черниговской и Сумской областях.