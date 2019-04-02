Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник, сообщил Кремль. Глава Азербайджана проинформировал российского коллегу о своих переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорнокарабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта», — сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства отметил важность активизации переговоров между Азербайджаном и Арменией. Россия и дальше готова оказывать содействие в поиске путей мирного решения по нагорнокарабахской проблеме, говорится в сообщении Кремля.

В ходе переговоров стороны также подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Накануне российский лидер провел телефонные переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. Путин в ходе разговора подчеркнул, что РФ готова и дальше оказывать содействие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.