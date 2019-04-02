Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

181
0 Оставить комментарий

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник, сообщил Кремль. Глава Азербайджана проинформировал российского коллегу о своих переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорнокарабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта», — сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства отметил важность активизации переговоров между Азербайджаном и Арменией. Россия и дальше готова оказывать содействие в поиске путей мирного решения по нагорнокарабахской проблеме, говорится в сообщении Кремля. 

В ходе переговоров стороны также подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Накануне российский лидер провел телефонные переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном. Путин в ходе разговора подчеркнул, что РФ готова и дальше оказывать содействие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.  

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба президента России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров