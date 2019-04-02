Delivery Club извинился за комментарий про подлодку «Курск»

Москва, 2 апреля. Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подводную лодку «Курск», опубликованный в социальной сети «ВКонтакте». Компания также уволила сотрудника, который запостил сообщение, отметила пресс-служба Delivery Club.

Во вторник Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал скриншот комментария представителя Delivery Club в социальной сети «ВКонтакте» в рамках обсуждения акции сервиса в Самаре. Подписчик поинтересовался о проведении подобной акции в Курске, на что сотрудник Delivery Club ответил: «Там, где подводные лодки паркуют?».

В Delivery Club сообщили, что комментарий оставил стажер SMM-отдела, отметили «Известия».

«Он не хотел никого обидеть, не имел злого умысла и не вкладывал в сообщение никакого подтекста. Ему не хватило знаний географии для адекватной оценки своей идеи», — сообщила пресс-служба компании.

В организации поведение стажера назвали недопустимым, в связи с этим сотрудника отстранили от работы. Также компания принесла свои извинения автору вопроса.

Напомним, в результате катастрофы российский подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.