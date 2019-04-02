«Юнармия» займется воспитанием будущих космонавтов

Всероссийское молодежное военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина подпишут соглашение о сотрудничестве 12 апреля. Об этом заявил исполнительный директор «Юнармии Денис Заикин на пресс-конференции, посвященной проведению четвертого «Гагаринского урока» «Космос — это мы», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совместно с Центром подготовки космонавтов при непосредственном участии наших юнармейцев будем организовывать мероприятия. Пока в виде экскурсий, показательных лекций на территории Центра, для освещения вопросов связанных с космонавтикой», — пояснил Денис Заикин.

Представитель молодежного движения также отметил, что «Юнармия» просто не имела права не присоединиться к проекту «Гагаринский урок», так как руководитель их главного штаба Роман Романенко является потомственным летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации.

Присутствовавшие на пресс-конференции коллеги Романенко также уточнили, что сам Денис Заикин является сыном Дмитрия Заикина, советского летчика, члена самого первого отряда космонавтов, в который входил в том числе Юрий Гагарин. Тем не менее, как отметил исполнительный директор «Юнармии», основная причина участия общественников в «Гагаринском уроке» — это работа по воспитанию молодежи.

«Первично основная задача — увлечь детей космонавтикой. Как уже было сказано, для этого необязательно становиться именно космонавтом, существуют и инженерные работы, и различные другие направления. Наша цель совместно с прославленными космонавтами — увлечь, показать собственный пример, поделиться опытом и, возможно, сориентировать в дальнейшем на обучение в специализированных вузах», — заметил в комментарии ФАН Денис Заикин.

При этом представитель «Юнармии» уверен в способности современного поколения подхватить достойные начинания советских космонавтов и совершить собственные подвиги в освоении космических просторов. По словам Дениса Заикина, в этом руководители движения постоянно убеждаются, общаясь с молодежью в разных уголках страны.

«Гагаринский урок» по традиции состоится 12 апреля, в День космонавтики. В этом году акция пройдет в четвертый раз в 97 странах. Слушателями «Гагаринского урока» станут учащиеся школ и вузов России и российских культурных центров по всему миру.