В штабе Зеленского назвали условие проведения дебатов с Порошенко

Киев, 2 апреля. В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтвердили, что шоумен готов к дебатам с Петром Порошенко, действующим президентом страны, который пытается избраться на второй срок.

Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что проведение дебатов — в случае согласия штаба Порошенко — будет зависеть от одного условия: графика шоумена, который остается художественным руководителем студии «Квартал 95».

«Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков — это вопрос к пресс-службе [студии «Квартал 95»]. Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил. А как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос», — цитирует Разумкова «Обозреватель».

Напомним, по данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский лидирует на выборах президента страны с результатом 30,22%, 15,92% проголосовавших поддержали Петра Порошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в интервью «Парламентской газете» заявил, что команда Порошенко внушила действующему президенту Украины, что он якобы сможет победить Зеленского в ходе дебатов из-за своего политического опыта.