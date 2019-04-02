Киев, 2 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила помощь новому президенту Украины.

Как пишет РИА Новости, Тимошенко и ее команда не намерены терять время перед парламентскими выборами в стране.

«Мы будем помогать любому президенту, которого изберет страна», — объявила она.

По словам лидера «Батькивщины», они поделятся с новым лидером страны концепциями и стратегиями, которые были заложены в предвыборной программе Тимошенко «Новый курс».

Напомним, Тимошенко заняла третье место по количеству голосов на выборах президента Украины. Украинцы отдали лидеру «Батькивщины» 13,39% голосов.

Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Лидером первого тура оказался комик: Зеленский получил 30,23% голосов, заявили в в ЦИК Украины после обработки 98,75% протоколов окружных избирательных комиссий. Действующий глава страны занял вторую строчку с 15,91% голосов.

Ранее Тимошенко обвинила действующего президента страны Петра Порошенко в фальсификации результатов на выборах. ЦИК Украины в свою очередь не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. По данным министерства внутренних дел страны, полиция зафиксировала с 31 марта по 2 апреля более 2,7 тысячи сообщений о нарушениях во время она президентских выборах президента. В связи с этими данными было возбуждено 71 уголовное дело.