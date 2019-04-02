Виктория Скрипаль рассказала подобности о своем избиении в Ярославле

Ярославль, 2 апреля. Племянница экс-полковник ГРУ Виктория Скрипаль, которую вместе с мужем избили в Ярославле, рассказала подробности о нападении.

По словам женщины, она и ее муж входят в правление одного из ярославских ТСЖ. Они должны были забрать документы у председателя товарищества, у которого закончился срок полномочий, однако тот не пожелал расставаться с должностью и напал на супругов. В результате муж Виктории Скрипаль попал в больницу с переломом пальца и подозрением на сотрясение, а саму женщину пнули в живот и ударили по лицу.

При этом, как вспоминает Виктория, перед ударом председатель ТСЖ выкрикнул: «Женщин не бью, а британскую сволочь можно». Пострадавшая связывает свое избиение с инцидентом в Солсбери. Она утверждает, что после скандала с отравлением ее дяди и сестры в Великобритании председатель ТСЖ стал враждебно к ней относиться.

«Он уже пытался на меня напасть. Он готов меня убить просто. Он хочет, чтобы я покинула свой дом, отдала квартиру государству, а лучше ему, поменяла фамилию, уехала в Сибирь и ходила, опустив глаза, потому что я такая же, как и мой дядя, — предатель», — рассказала Виктория НСН.

Теперь супружеская пара намерена обращаться в суд. Главу ТСЖ могут привлечь сразу и по административной, и по уголовной статье.

Очевидцы запечатлели на видео нападение на племянницу экс-полковника ГРУ. Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.Примечательно, что за год проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств.