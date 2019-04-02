Захарова поиронизировала над решением Киева укрепить границу с Россией

Москва, 2 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявленное Киевом начало работ по укреплению границы с РФ в рамках проекта «Стена», передает РИА Новости.

Захарова иронично предположила, что действия Киева направлены на предотвращение массового бегства избирателей перед вторым туром выборов президента Украины.

«Момент подходящий. Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Государственная пограничная службы Украины сообщила о начале работ по укреплению украино-российской границы в рамках проекта «Стена». По данным ведомства, инженерно-техническое обустройство границы проводится в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. К настоящему моменту оборудовано 13 километров противотранспортных рвов, а также более шести километров спиральных заграждений из армированной колючей проволоки.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% протоколов. По данным ЦИК, первое место в президентской гонке занимает кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, которого поддержали 30,22% избирателей. Вторую строчку занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 15,92% голосов. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко, которая набрала 13,39% голосов.