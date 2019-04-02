Эксперт объяснил, почему никакие сложности не остановят прокладку «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» станет плодотворным залогом сотрудничества Европы и России, об этом Федеральному агентству новостей рассказал политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Возобновление работ

Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, которая была прервана в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании Nord Stream 2 AG.

«Pioneering Spirit возобновил укладку труб в субботу», — сказал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. В 2019 году планируется достроить новый трубопровод, который пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря (Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия). Сегодня только Дания отказывается выдать разрешение на строительство «Северного потока — 2».

Важнейший экономический проект

По словам Сергея Простакова, проект «Северный поток — 2» стал одним из важнейших европейских экономических проектов, который повлиял не только на связи России с ЕС, но и на геополитическую обстановку на континенте. Сейчас в его реализации наступила фаза, при которой имеющиеся сложности уже не выглядят принципиальными и непреодолимыми.

«Прерванное на месяц строительство из-за плановых работ на другом объекте является как раз одной из таких, в этом случае чисто технической задержкой. Подобные ситуации, имеющие объективный характер, могут отложить ввод в эксплуатацию трубопровода, но не остановить его прокладку» — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, чуть более серьезной выглядит очередная затяжка времени со стороны Дании, в территориальных водах которой должна пройти часть «Северного потока — 2». Но и в этом случае даже окончательный отказ этой страны от участия в проекте будет означать лишь изменение маршрута трубопровода и издержек на сопутствующие мероприятия. Но серьезным образом повлиять на издержки транспортировки газа и цену на него подобные сложности не могут.

«Самому же проекту сейчас угрожает разве что перенос на более поздний срок его ввода в действие. «Северный поток — 2», который разрушил стратегию США по отрыву России от европейского газового рынка, строится, несмотря на объективные и субъективные препятствия , и станет залогом продолжения плодотворного сотрудничества России и Европы. «Северный поток — 2» не остановить», — заключил Сергей Простаков.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что политика стран Западной Европы в отношении РФ, в том числе в сфере энергетических проектов, является примером политики двойных стандартов.