Стали известны ключевые спикеры Молодежного дня Международного арктического форума

Оргкомитет форума «Арктика — территория диалога» озвучил список спикеров, которые выступят в рамках деловой программы Молодежного дня.

Значимой темой деловой повестки Молодежного дня станет инфраструктурное развитие региона в условиях Крайнего Севера. Решения и перспективы полноценного обеспечения портов и Северного морского пути подъездными путями обсудят советник аппарата генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица и директор по стратегии и развитию АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» Антон Зубков.

В рамках дискуссии «Поддержка молодежного предпринимательства Арктической зоны» участники проработают планы разработки единого механизма поддержки молодежных проектов по развитию региона. В рамках дискуссии выступят: директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» Анатолий Зорин, зампредседателя правительства Архангельской области Виктор Иконников, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Республики Саха Александр Кондрашин и вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Николай Остарков.

Модерировать первую сессию программы «Экологическая деятельность молодежи регионов Севера в интересах устойчивого развития» будет замдиректора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Фишкин.

Спикерами заявлены: кандидат технических наук, доцент кафедры градостроительства Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Илья Дуничкин, председатель комитета по природопользованию и экологии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ильдар Неверов, председатель подкомитета по развитию предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития регионов торгово-промышленной палаты Российской Федерации Ольга Штемберг.

Дискуссия по альтернативной энергетике пройдет под руководством вице-президента НИЦ «Курчатовский институт» Олега Нарайкина, а ведущими спикерами станут президент «Российского гидрометеорологического общества» Александр Бедрицкий и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Планы освоения нефтегазовых месторождений в Арктике обсудят представители сразу нескольких структур Газпрома: сотрудники ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпромнефть-Сахалин». Модерировать сессию будет Александр Оганов, заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина».

Перспективы насыщения Арктического региона молодыми профессиональными кадрами и создание подходящих условий для самореализации молодежи поднимут в рамках пленарной сессии «Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного роста». В рамках сессии выступят: первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; советник ректора Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Нина Вейсалова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Артур Чилингаров.

Среди ключевых спикеров дискуссии по разработке социальной модели присутствия в Арктическом регионе заявлены председатель Совета общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» Лариса Пастухова, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, а также заместитель проректора по международной деятельности ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского» Екатерина Соколова.