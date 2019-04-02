ФАС одобрила создание совместного предприятия Ростеха и АФК «Система»

Москва, 2 апреля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила создание совместного предприятия Ростеха и АФК «Система» в области микроэлектроники.

«Фактически СП создано, завершаются корпоративные мероприятия, связанные с формированием уставного капитала и передачей активов», — сообщил ТАСС представитель Ростеха.

По его словам, речь идет о сложной, многоступенчатой сделке, в которой задействовали более 20 активов с обеих сторон. Основные процедуры, как ожидается, завершат в течение текущего месяца, указал он. Стороны, по его данным, уже получили одобрение Федеральной антимонопольной службы на сделку.

Напомним, в феврале текущего года стало известно о том, что представители Ростеха и АФК «Система» договорились о совместной деятельности. АФК, как сообщалось, доплатит Ростеху 1,35 миллиарда рублей, получит контрольный пакет в совместной компании и назначит своего главу.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» в середине марта пожелал удачи АФК «Система», заявившей о сотрудничестве с госкорпорацией.

Ранее пресс-службе Ростеха сообщили о планах госкорпорации подготовить условия для создания беспроводной связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 года. Представители компании отметили, что у нее есть «обширная экспертиза в области создания радиоэлектронного оборудования и средств связи», а также опыт взаимодействия с министерством обороны и другими силовыми ведомствами.