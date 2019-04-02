В Торгово-промышленной палате РФ раскритиковали налоговую инициативу Минфина

Идея Минфина включить неналоговые платежи в Налоговый кодекс может негативно отразиться на российском бизнесе, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Перевод неналоговых, или квазиналоговых, платежей в Налоговый кодекс усложнит жизнь бизнесу новыми дополнительными проверками, дополнительной отчетностью, а за вольные или невольные нарушения — штрафами, наказаниями, вплоть до ареста», — пояснил глава ТПП.

Ранее министерство финансов заявило о намерении включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей. Как считают в ведомстве, это сделает более прозрачными условия работы предпринимателей.

Комментируя такую инициативу, Сергей Катырин отметил, что предпринимателям нужны ровные, понятные, не меняющиеся изо дня в день условия ведения бизнеса.

«Появление новых шести налогов нарушает тезис о неизменности в РФ в течение ряда лет налоговой нагрузки», — заявил собеседник ФАН.

Он выразил надежду, что уже 3 апреля на встрече у министра финансов Антона Силуанова удастся обсудить спорное предложение и получить ответы на вопросы, беспокоящие бизнес.

Катырин также напомнил, что недавно главы четырех ведущих объединений предпринимателей страны: ТПП, РСПП, «Опоры России» и «Деловой России» — подписали письмо на имя главы государства. В нем они выступили против идеи Минфина перевести ряд обязательных неналоговых платежей в Налоговый кодекс и сделать их, таким образом, новыми налогами.

«Инициатива Минфина диаметрально противоположна тому, чего мы все эти годы добивались», — заявил собеседник ФАН.

Несколько лет назад ТПП предложила создать реестр обязательных неналоговых платежей, чтобы бизнес был обязан оплачивать только их.

«Этих неналоговых платежей за последние годы ввели на всех уровнях власти столько, что бизнесу они обходятся уже больше чем в триллион рублей в год. Ноша тяжелая», — пояснил Катырин.

Как ранее сообщило ФАН, в пресс-службе министерства финансов РФ заявили, что вопрос о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей будет обсуждаться с бизнес-сообществом, никаких окончательных решений пока не принято.

В ведомстве добавили, что формирование перечня неналоговых платежей, которые могут быть включены в Налоговый кодекс, происходит в рамках работы по их систематизации. Проект подготовили и опубликовали на портале правовой информации для общественного обсуждения.