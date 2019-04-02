ВЭБ выделит первые транши на строительство танкеров на «Звезде»

Москва, 2 апреля. ВЭБ в ближайшее время выделит первые транши на строительство двух танкеров на судоверфи «Звезда», сообщил первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.

«ВЭБ.РФ предполагает выдать первые транши в целях финансирования строительства двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс» нового поколения в ближайшее время», — сообщил Цехомский.

Он добавил, что аванс в размере 20% от стоимости каждого танкера представят «Звезде» уже в текущем месяце. По его словам, общий объем инвестиций составит около 12,5 миллиарда рублей.

Цехомский отметил, что спуск судов на воду намечен на 2022 год. По его словам, дедвейт танкеров составляет порядка 114 тысяч тонн, а их технические характеристики позволяют вывозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями в течение всего года.

Во вторник президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой ВЭБ Игорем Шуваловым. В ходе беседы стороны обсуждали ряд вопросов, в том числе работу ВЭБ со «Звездой».