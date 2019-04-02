В Рособоронэкспорте объяснили интерес африканских стран к российскому оружию

Москва, 2 апреля. Пентагон сильно обеспокоен возвращением России в Африку. Особую тревогу у американских военных вызывает рост продаж российского оружия государствам Черного континента, пишет газета The New York Times.

О своих опасениях на этот счет ранее заявил в Конгрессе глава африканского командования Вооруженных сил США Томас Д. Вальдхаузер. По данным NYT, Пентагон тревожат продажи российских вертолетов и оружия в Алжир, Египет и Буркина-Фасо. Раздражает Вашингтон и усиление позиций России в Тунисе, ведь эту страну Штаты считают своим союзником.

Эксперты издания с беспокойством отметили, что за последние два года РФ возобновила отношения с клиентами советской эпохи, такими как Мозамбик и Ангола, и активно наращивает новые контакты с другими африканскими странами. Кроме того, в конце 2019 года Москва и страны Африки планируют проведение встречи на высшем уровне.

В Рособоронэкспорте интерес африканских стран к продукции российского ВПК объясняют соотношением цены и качества.

«Кроме того, наши образцы проще в освоении и более долговечны в сложных африканских условиях», — пояснил пресс-секретарь госкомпании Вячеслава Давиденко.

Кроме того, он отметил, что в Рособоронэкспорте понимают потребности своих партнеров и ценят их стремление сделать Африку безопасной территорией.

В январе этого года Россия приняла участие в Международной выставке по безопасности и обороне Shield Africa 2019. Огромной популярностью у участников мероприятия пользовались бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, бронеавтомобили семейства «Тигр», а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. Вызвало интерес и российское стрелковое оружие, нелетальное оружие, средства ближнего боя, экипировка спецназначения и специальные технические средства.

При этом, как отмечает Nation News, военные контракты – лишь часть общих устремлений России и ее африканских партнеров. В настоящее время стороны активно налаживают взаимодействие в сфере экономики, гуманитарной и образовательной областях.

В октябре 2019 года в Сочи пройдет первый саммит Россия — Африка. Организационный комитет по его подготовке возглавил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По мнению политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгения Валяева, этот саммит станет важной точкой для закрепления российского присутствия в регионе в самых разных сферах. Политолог считает, что африканские страны представляют для России стратегическое значение, становясь новыми рынками на фоне усиливающихся санкций Запада.