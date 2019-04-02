В ООН рассказали о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии

Брюссель, 2 апреля. Не менее 1,1 млн жителей Донбасса нуждаются в продовольствии. Об этом говорится в совместном докладе ЕС и ООН.

«Около 1,1 млн человек в Донецком и Луганском регионе испытывают недостаток продовольствия и нуждаются в продовольственной поддержке», — отмечают авторы документа.

Они также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 млн человек.

ЕС и ООН привели данные о жертвах вооруженного конфликта. Так, с апреля 2014 по май 2018 года в Донбассе погибли 2,7 тыс. человек, еще 7-9 тыс. жителей получили ранения. Кроме того, из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тыс. медиков, пишет «Страна.ua».

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 млн человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.

Напомним, что накануне в Луганске прошла выставка, на который были представлены доказательства военной агрессии Украины в Донбассе. На выставке можно было посмотреть украинское оружие, боеприпасы, фрагменты ракет «Точка-У» и сбитые над ЛНР беспилотники ВСУ.