Донбасс сегодня: Киев уничтожает Горловку, элита ВСУ стала лидером по числу преступлений

Донбасс, 2 апреля. ДНР под огнем минометов и БМП, в Горловке под обстрелы ВСУ попали жилые дома и объекты детской инфраструктуры. Морская пехота Украины лидирует по количеству преступлений на почве алкоголизма и наркомании. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Дежурной сменой представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) зафиксировано 10 обстрелов территории ДНР за минувшие сутки.

На горловском и мариупольском направлениях Вооруженные силы Украины вели обстрелы из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и орудий боевых машин пехоты. В результате агрессии украинских войск восемь жилых домов в Горловке и ближних поселках получили повреждения, также пострадала детская площадка в поселке Гольмовский.

На донецком направлении огонь велся преимущественно из гранатометов и вооружений БМП, также применялись крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела Докучаевска получил повреждения один жилой дом.

Украинские войска снова открыли артиллерийский огонь по населенному пункту в Луганской народной республике. Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК. По поселку Желобок было выпущено десять снарядов калибром 122 мм, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Кроме того, еще четыре поселка в ЛНР обстреливались киевскими силовиками из 82-мм минометов, вооружений боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

Элита ВСУ лидирует по количеству преступлений

Военная служба правопорядка Украины провела анализ нарушений, совершенных военнослужащими передовых частей ВСУ. Соответствующую информацию озвучил официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов. В ходе анализа выяснилось, что основными причинами гибели и ранений военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием стали алкоголизм и наркомания, а также низкий уровень контроля командиров над личным составом.

Кроме того, военная служба правопорядка составила побригадную статистику правонарушений и преступлений, совершенных украинскими военнослужащими. На первых местах оказались элитные украинские подразделения морской пехоты и горно-штурмовые бригады.

Последствия проведенного анализа не заставили себя долго ждать. Как сообщил майор Безсонов, после получения данных проверки командование военно-морских сил ВС Украины приказало командиру 35-й бригады морской пехоты до 5 апреля доложить о причинах массового оставления мест несения службы, повального пьянства и наркомании в бригаде, а также объяснить, почему морпехи уже после подписания контрактов отказываются от прохождения военной службы.

Украинский военнослужащий застрелился по неосторожности

Плохо обстоят дела не только в элитных подразделениях киевской армии. В 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на фоне употребления алкогольных напитков среди военнослужащих растут небоевые потери, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Военнослужащий данной бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате неосторожного обращения с оружием получил ранения, от которых скончался на месте.

При этом, как заметил Осадчий, материалы по фактам гибели военнослужащих ВСУ при схожих обстоятельствах командование Операции объединенных сил не разглашает, скрывая от родственников как реальные причины смерти солдат, так и зачастую — сами факты гибели военнослужащих.