Кабмин РФ проработает вопрос об ограничении контроля над бизнесом самозанятых

Пермь, 2 апреля. Правительство Российской Федерации в рамках работы над «регуляторной гильотиной» изучит вопрос ограничения контрольно-надзорной работы в отношении предпринимательской деятельности самозанятых. Соответствующее поручение компетентным органам дал председатель Кабмина Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра, на совещании правительства в понедельник обсуждалось, «как быть с самозанятыми».

«Мы в настоящее время активно развиваем эту модель, и она в экспериментальном виде уже существует в четырех регионах», — напомнил он.

Медведев отметил, что за последние несколько месяцев около 60 тысяч россиян зарегистрировались самозанятыми. При этом премьер добавил, что «модель работает», передает ТАСС.

По его словам, самозанятые граждане не должны контролироваться по аналогии с большими компаниями.

В середине марта текущего года Федеральная налоговая служба (ФНС) подсчитала число самозанятых граждан РФ. Согласно данным ведомства, на тот момент на себя работали свыше 40 тысяч жителей страны.