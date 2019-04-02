В Госдуме предложили закрыть микрофинансовые организации

Объем кредитных долгов россиян в 2018 году превысил 15 триллионов рублей, что на 23% больше, чем в 2013 году. Депутат Госдумы Денис Парфенов объяснил, почему это плохо, и предложил способ решения проблемы.

По данным Банка России, долговая нагрузка россиян по состоянию на конец марта 2019 года находилась на отметке 9,9%. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заметила, что это тревожный показатель, потому что долговая нагрузка россиян в этом году может достигнуть уровня пикового 2014 года. При этом темпы роста выдачи потребительских кредитов существенно опережают темпы роста экономики, а это значит, что людям будет сложно возвращать долги, общий объем которых в прошлом году превысил 15 триллионов рублей.

«Цифра в 15 триллионов сопоставима с федеральным бюджетом, который у нас чуть меньше 20 триллионов. Нужно понимать, что практически целый бюджет сейчас принадлежит банкам, и люди должны будут его им вернуть», — заявил депутат Госдумы Денис Парфенов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий убежден, что люди берут кредиты, потому не имеют иного выхода — им нужно приобрести какой-то товар или услугу, а денег, чтобы сразу рассчитаться за это, у них нет.

«Но пятый год подряд снижаются доходы населения России, и кредитная нагрузка дает лишь временную передышку. Скоро это обернется большими проблемами. Уже сейчас каждый седьмой кредит проблемный или невозвратный. А за этим идет отъем жилья, того же самого ипотечного, имущества и всего остального. А микрофинансовые организации я специально не трогаю, потому что это просто катастрофа. Ни один прием населения у меня не обходится без того, чтобы не пришли люди, которые являются жертвами этих микрозаймов и у которых просто судьбы сломаны», — заметил Парфенов.

Депутат полагает, что этих проблем можно избежать, если пресечь МФО как бизнес, потому что это «ростовщичество в самом худшем виде».