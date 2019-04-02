Эксперт пояснил, как российский флот даст отпор провокациям США в Тихом океане

Российский флот сможет обеспечить безопасность страны на любых морских рубежах, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя учения с участием подлодок «Александр Невский» и «Рязань». Видеоролик подводной дуэли, состоявшейся у берегов Камчатки, опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Битва состоялась в рамках учений по подводному бою. Как видно на кадрах, сначала на каждой из подлодок прозвучала тревога, после чего экипажи начали отрабатывать боевые действия.

«Экипаж подводного крейсера «Александр Невский» осуществил поиск подлодки противника, занял выгодную для стрельбы позицию и выполнил учебную торпедную атаку «неприятельской» субмарины», — цитирует телеканал «Звезда» заявление начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана 2-го ранга Николая Воскресенского.

Он подчеркнул, что после стрельбы практическими торпедами «Александр Невский» выполнил послезалповое маневрирование. Экипаж субмарины «Рязань» провел успешную контратаку и уклонился от торпеды.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул, что и «Александр Невский», и «Рязань» являются атомными подводными крейсерами стратегического назначения.

«Один из них совершенно новый — «Александр Невский», он поступил на вооружение отечественного флота относительно недавно. «Рязань» же — старая, испытанная подлодка проекта 667БДР «Кальмар», она хорошо зарекомендовала себя. Эти суда составляют основу соединений кораблей Тихоокеанского флота в Вилючинске (пункт базирования — Прим. ФАН), поэтому подобные учения проводятся постоянно, чтобы отразить нападение со стороны так называемого потенциального противника», — заметил он.

По словам собеседника ФАН, характеристики и вооружение данных подлодок примерно соответствуют аналогичным западным, однако Москва постоянно проводит модернизацию оборонного потенциала, и скоро в ВМФ РФ поступят совершенно новые подводные крейсеры. По мнению военного эксперта, обновленный флот сможет дать отпор Соединенным Штатам, если те захотят учинить провокации в тихоокеанских водах.

«Характеристики российских подлодок, за исключением «Борея», примерно равны американским: по вооружениям где-то мы их опережали, а где-то наоборот. Однако вскоре наш атомный флот начнет пополняться. В этом году выйдет модернизированная подлодка проекта «Борей», а аппараты вроде «Рязани» будут заслуженно уходить на покой, эти подлодки, произведенные в конце 70-х годов, хорошо поработали», — подчеркнул Дандыкин, отметив, что оборонного потенциала РФ хватит на обеспечение безопасности наших границ.

Наша безопасность на различных рубежах не вызывает сомнения, усовершенствованный флот сможет отреагировать на любые провокации, добавил военный эксперт.

Комментируя учения, он обратил внимание, что главной целью учений судов была отработка действий при выходе в Тихий океан, в который постоянно направляют свои силы США, чтобы спровоцировать напряженность в регионе.Иными словами, Вашингтон открыто демонстрирует агрессию по отношению к России.

«Сейчас туда направят дизельные подводные лодки, чтобы обеспечивать выход аппаратов на долгую службу. Экипажи отрабатывают выход подлодки на позиции из Вилючинска, бухты, в океан, где постоянно находятся американские многоцелевые корабли. Они все время патрулируют регион, их главная задача — уничтожение ядерных подводных сил», — подытожил он.

Ранее стало известно, что подводная лодка «Великий Новгород» прибыла из Сирии на базу Черноморского флота. Судно с августа 2017 года выполняло боевые задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.