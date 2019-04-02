Беженцы из «Эр-Рукбана» рассказали про «настоящий ад», созданный США на юге Сирии

Сирийские беженцы, которым повезло ускользнуть из-под стражи террористов, контролирующих лагерь «Эр-Рукбан», смогли рассказать СМИ о реальной ситуации на территории лагеря. Сирийцы подтвердили все, о чем ранее писало Федеральное агентство новостей, — на территории лагеря царит «настоящий ад», боевики не выпускают беженцев на подконтрольную правительству Сирии территорию, а заправляют всем этим военные США с расположенной неподалеку базы «Ат-Танф».

Беженцы смогли покинуть территорию «лагеря смерти» с помощью хитрости — они сказали, что «направляются в соседнюю деревню, чтобы добыть еды». Караван из нескольких старых грузовиков смог покинуть лагерь и направился к границе 55-километровой «зоны безопасности» военной базы «Ат-Танф» — к созданному РФ и Сирией гуманитарному коридору «Джлеб». На пункте пропуска немедленно приняли беженцев, тяжелобольных отправили в ближайший медцентр, а остальных обеспечили горячей пищей, жильем и одеялами.

«Четыре долгих года мы боролись за жизнь, каждый день начинался в поисках еды и воды, от голода умирали наши дети, здоровые мужчины и женщины. «Эр-Рукбан» — это настоящий ад, это одна большая клетка, где правят американцы», — рассказал один из спасшихся мучеников «Рукбана».

Напомним, настоящие проблемы в лагере «Эр-Рукбан» начались после того, как поблизости была создана военная база США «Ат-Танф». Официальной целью ее существования была борьба с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в России), однако на самом деле ключевой задачей базы в «Ат-Танфе» было блокировать основную автомагистраль, соединяющую Багдад и Дамаск, и обеспечивать снабжение нескольких террористических группировок, действующих в регионе. В первую очередь это «Коммандос Революции» или «Магавир ат-Таура», которые превратились в охранников созданного гораздо раньше лагеря беженцев.

Американские военные не предоставили никакой помощи сирийцам, живущим в «Эр-Рукбане», равнодушно наблюдая за тем, как дети в лагере беженцев погибают от отсутствия еды, воды и элементарных средств медицинской помощи. Тем не менее гуманитарная помощь в «зону 55к» ими все-таки поставляется — однако предназначена она не для беженцев, а для боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства», тех, что сумели бежать от разгрома под Аль-Багузом в провинции Дейр-эз-Зор, и сейчас собираются в американской зоне контроля на территории тренировочного лагеря группировки «Кувват Шахид Ахмад аль-Абду». Туда были доставлены палатки, одеяла, а также стрелковое оружие, прицелы ночного видения и другое военное оборудование с американских баз в Ираке. В передаче грузов участвовали офицеры ЦРУ и спецслужб Великобритании.

В ходе сирийского конфликта ситуации, подобные ситуации с «лагерем смерти» «Эр-Рукбан», происходят не в первый раз, напомнил в беседе с ФАН военный эксперт, заведующий кафедрой политологи и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин — ранее боевики блокировали выход беженцев из осажденного правительственными войсками Восточного Алеппо, а после — из Восточной Гуты, где беженцы, пытающиеся выйти по гуманитарным коридорам, оказывались под минометным и снайперским огнем боевиков. Отличие «Эр-Рукбана» лишь в том, что он непосредственно входит в сферу американских военных интересов.

«Это весьма знакомая нам по всему конфликту в Сирии ситуация, — подчеркнул эксперт — И каждый раз вырвавшиеся мирные жители рассказывали о невыносимых условиях, которые создавали боевики».

К сожалению, рассказы спасшихся беженцев — несмотря на то, что они проходят и в арабской прессе и начинают даже распространятся в альтернативных западных СМИ — вряд ли смогут изменить информационную картину вокруг «Рукбана». Вероятнее всего, полагает военный эксперт, ничего не поменяется до тех пор, пока не будет принято политическое решение в Вашингтоне.

«К великому сожалению, такие ситуации не смогут разрушить «заговор молчания» вокруг «Рукбана», — признал собеседник ФАН. — Однако вода камень точит — постепенно подобная информация сможет изменить и повестку дня, а в дальнейшем и в определенной степени переломить ситуацию. К сожалению, если нет политического решения в Вашингтоне и Брюсселе, информационная повестка не поменяется».

«На сегодняшний день у Вашингтона нет никакой четкой стратегии по Сирии — однако «зависание» обозначено четко. Тот факт, что США на сегодняшний день задержались в Сирии, и надолго — не вызывает ни у кого сомнения, а раз так, то и изменять им ничего не хотелось бы — тем более не в свою пользу», — подытожил Андрей Кошкин.

Следует отметить, что лагерь «Рукбан» уже давно стал, по мнению экспертов, «токсичным активом» США на территории Сирии — в то время как зона «Ат-Танфа» сохраняет свою значимость как база боевиков и препятствие на пути идущих в Сирию иранских грузов, судьба сирийских беженцев их не волнует — людей удерживают в «лагере смерти» для того, чтобы избежать распространения информации. Ситуация может поменяться в случае, если США действительно выведут из Сирии большую часть сил. Однако, как предупреждают аналитики, наиболее вероятно, что Вашингтон в таком случае тут же заменит их на бойцов частных военных компаний.

1 Организация запрещена на территории РФ.