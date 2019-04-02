Сирия получила гумпомощь от российских религиозных деятелей

Дамаск, 2 апреля. Межрелигиозная делегация из России передала сирийскому населению очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, российские религиозные деятели посетили Сирию в конце марта. В ходе визита они передали сирийскому народу 1 тысячу коробок с продуктами питания весом около 15 тонн, собранных на средства российских верующих.

«Груз составил 1 тысячу коробок с продуктами первой необходимости высокого качества, отобранных с учетом пожеланий самих сирийцев», — сказал Игумнов.

По традиции в рамках проведения акции прошел круглый стол, во время которого собрались представители христианской и мусульманской общин Сирии. По словам Игумнова, сирийцы поблагодарили российских верующих за полученную от них помощь и высоко оценили уровень координации между религиозными общинами двух стран.

Напомним, межрелигиозную рабочую группу по гуманитарной помощи сирийским жителям сформировали весной 2017 года в соответствии с решением Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. В ее состав вошли представители христианских конфессий и мусульманских общин России.

За два года российские религиозные деятели не раз посетили Сирию и Ливан с гуманитарной помощью, а также приняли участие во встречах с государственными деятелями иностранных государств.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва всесторонне содействует Дамаску, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Правительственные войска практически полностью освободили территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Страна приступила к восстановлению инфраструктуры.