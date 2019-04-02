Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

Киев, 2 апреля. Украина активно укрепляет границу с Россией в Луганской области в рамках проекта «Стена». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадной дороги, осуществляется установка заграждений и противотранспортных рвов», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что специалисты приступили к установке системы видеонаблюдения и контроля. К настоящему моменту на участке украино-российской границы в Луганской области установлено более шести километров спиральных заграждений из армированной колючей проволоки, а также оборудовано 13 километров противотранспортных рвов. Кроме того, инженерно-техническое обустройство границы также проводится в Черниговской и Сумской областях.

Напомним, в 2015 году правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предполагал строительство инженерных сооружений на границе с Россией в Сумской, Харьковской, Черниговской и Луганской областях.

Общая стоимость проекта оценивалась в 4,1 миллиарда гривен (порядка 150 миллионов долларов). Однако к 2016 году финансирование работ по реализации проекта «Стена» было сокращено в два раза. Позднее украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств, которые были выделены на проект «Стена».