Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Медведев оценил умный браслет отечественного производства

48
0 Оставить комментарий

Медведев оценил умный браслет отечественного производства

Пермь, 2 апреля. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев положительно оценил умный браслет отечественного производства.

Председатель правительства РФ в рамках своей рабочей поездки в Пермь посетил фирму «Эр-Телеком», где на выставке познакомился с ведущими отечественными цифровыми устройствами.

Как сообщает РИА Новости, руководитель и генеральный директор «Эр-Телеком холдинг» Андрей Кузяев показал Медведеву модель российских smart-часов GoBie 2. Он отметил, что гаджет удалось уже продать в количестве 35 тысяч единиц, в том числе, на американском, европейском и японском рынках.

Кузяев обратил внимание на то, что на сегодняшний день создатели этого продукта рассчитывают получить кредит для дальнейшего продвижения.

Глава Кабмина, обращаясь также и к главе Минэкономразвития страны Максиму Орешкину, заявил, что «это полезная история».

Накануне Медведев анонсировал новый цифровой ресурс по защите предпринимательства в России.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров