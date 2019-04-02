Медведев оценил умный браслет отечественного производства

Пермь, 2 апреля. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев положительно оценил умный браслет отечественного производства.

Председатель правительства РФ в рамках своей рабочей поездки в Пермь посетил фирму «Эр-Телеком», где на выставке познакомился с ведущими отечественными цифровыми устройствами.

Как сообщает РИА Новости, руководитель и генеральный директор «Эр-Телеком холдинг» Андрей Кузяев показал Медведеву модель российских smart-часов GoBie 2. Он отметил, что гаджет удалось уже продать в количестве 35 тысяч единиц, в том числе, на американском, европейском и японском рынках.

Кузяев обратил внимание на то, что на сегодняшний день создатели этого продукта рассчитывают получить кредит для дальнейшего продвижения.

Глава Кабмина, обращаясь также и к главе Минэкономразвития страны Максиму Орешкину, заявил, что «это полезная история».

Накануне Медведев анонсировал новый цифровой ресурс по защите предпринимательства в России.