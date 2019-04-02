Политолог объяснил, почему доклад Мюллера о «вмешательстве РФ» не опубликуют в США

Москва, 2 апреля. Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы американского президента, вероятно, никогда не будет опубликован, потому что его авторы не смогут объяснить, на что были потрачены 35 миллионов долларов, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Неправительственная организация «Комитет репортеров за свободу прессы» выступила с требованием опубликовать доклад Мюллера в неотредактированном виде. Активисты отметили, что расследование о «российском вмешательстве» защищало национальные интересы и суверенитет Штатов, поэтому население имеет право увидеть этот документ в полном виде.

В настоящее время «Комитет репортеров за свободу прессы» ждет соответствующего решения суда, пишет газета The Hill. Мюллер настаивает на недопустимости публикации материалов большого жюри, упоминаемых в отчете. По его словам, это является секретной информацией, поэтому она не может быть обнародована.

Адвокат Теодор Бутроус-младший, представляющий интересы комитета журналистов, отмечает, что в данном вопросе секретность не совсем уместна. Кроме того, юрист заметил, что публикация материалов могла бы повысить уровень доверия к работе Мюллера со стороны американцев.

«Граждане США смогут оценить все угрозы американской избирательной системе и принять собственное решение о том, происходила ли координация между Дональдом Трампом и Россией или нет», — объяснил он.

Блохин в свою очередь убежден, что данные не будут рассекречены. Эксперт напомнил, что главной целью этого расследования был импичмент президенту США Дональду Трампу. Однако следователи не нашли не одной «улики», так как «российского вмешательства» не существовало.

При этом на расследование Мюллера из бюджета США были выделены колоссальные средства — 35 миллионов долларов. К делу были подключены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР, однако все усилия оказались напрасны.

«Сенсационной является только шумиха, раздутая вокруг этого расследования, в то время как никаких доказательств и фактов в пользу обвинения у следствия нет, — приводит слова политолога «ПолитРоссия». — Такое просто стыдно будет публиковать, поэтому надеяться на это [публикацию расследования] я бы не стал».

Мюллер максимально долго растягивал это расследование, однако все причины откладывать были использованы. Издание The New York Times уже предположило, что дело Мюллера оставит пятно на репутации США и лично спецпрокуроре.

Как пишет интернет-портал Politico, главный судья окружного суда США Берил Хауэлл отклонила иск комитета о публикации дела Мюллера, однако удовлетворила ходатайство о доступе к отредактированным версиям материалов, обеспечивающих анонимность состава большого жюри. По мнению СМИ, это намек Хауэлл на то, что со временем она все же предаст гласности этот документ.

Ранее Трамп заявил, что не боится публикации доклада Мюллера о расследовании «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.