Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Названы даты новых переговоров по Сирии в Нур-Султане

37
0 Оставить комментарий

Названы даты новых переговоров по Сирии в Нур-Султане

Москва, 2 апреля. Новый раунд переговоров в астанинском формате по Сирии может пройти в Нур-Султане 25-26 апреля. Об этом во вторник заявил неназванный источник, знакомый с ситуацией.

«Это может быть 25-26 апреля», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что астанинский мирный процесс был запущен еще в январе 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана. В результате переговоров в Нур-Султане (новое название столицы Казахстана Астаны) было достигнуто решение о введении на территории Сирии так называемых зон деэскалации, что существенно снизило уровень напряженности в арабской республике.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил появление новых наблюдателей в астанинском формате. На сегодняшний день в переговорах в качестве наблюдателей выступают представители ООН и Иордании.

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров