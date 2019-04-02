Названы даты новых переговоров по Сирии в Нур-Султане

Москва, 2 апреля. Новый раунд переговоров в астанинском формате по Сирии может пройти в Нур-Султане 25-26 апреля. Об этом во вторник заявил неназванный источник, знакомый с ситуацией.

«Это может быть 25-26 апреля», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что астанинский мирный процесс был запущен еще в январе 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана. В результате переговоров в Нур-Султане (новое название столицы Казахстана Астаны) было достигнуто решение о введении на территории Сирии так называемых зон деэскалации, что существенно снизило уровень напряженности в арабской республике.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил появление новых наблюдателей в астанинском формате. На сегодняшний день в переговорах в качестве наблюдателей выступают представители ООН и Иордании.