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Захарова рассказала о работе по возвращению россиян из Сирии и Ирака

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Захарова рассказала о работе по возвращению россиян из Сирии и Ирака

Москва, 2 апреля. Россия не меняла своей позиции по вопросу возвращения взрослых граждан из Сирии и Ирака, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что этим вопросом, в первую очередь, занимаются судебные и  правоохранительные органы стран, на территории которых задерживаются лица, связанные с террористической деятельностью или члены семей террористов.

Она отметила, что поддержку им оказывают дипломаты посольства и консульства России, центрального аппарата министерства иностранных дел.

«Все это — вопросы, которые каждый раз решаются индивидуально», — добавила Захарова в комментарии News.ru.

По ее словам, иногда с террористической деятельностью бывают аффилированы целые семьи, «иногда кто-то арестован и задержан, а кто-то уже под следствием или суд уже вынес приговор». Еще один аспект связан с наличием договора о взаимной выдаче граждан.

«Но никакого глобального изменения — политического или другого в вопросе возвращения взрослых граждан РФ на родину — нет», — заключила Захарова.

Автор: Игорь Федоров
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