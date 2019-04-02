В Крыму назвали причины двукратного роста туризма с Украины

Крымские власти констатировали почти двукратное увеличение числа украинских туристов на полуострове, по сравнению с 2014 годом. Об этом сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мы наблюдаем большой рост количества отдыхающих с Украины. В 2014 году был определенный упадок с этого направления, но с тех пор число отдыхающих с Украины примерно удвоилось. Это связано с улучшением качества обслуживания туристов на полуострове, низкими ценами и комфортной культурной средой», — объяснил происходящее парламентарий.

В целом туристическая отрасль в республике испытывает подъем, отметил Цеков.

«Когда мы откроем железнодорожный мост между Крымом и материком, то привлечем еще больше туристов. Улучшим условия для отдыха, цены задирать не будем — и туристический поток увеличится. Их, в принципе, и в этом году не задирали», — рассказал собеседник ФАН.

Заработок на обороте

Крымские предприниматели, работающие в туристической сфере, уже поняли, что необходимо зарабатывать не на высокой цене, а на обороте, отметил сенатор.

«Чем больше туристов приедет в Крым, тем больше крымчане заработают», — пояснил Цеков.

Он поделился с ФАН рассказом крымских бизнесменов об уровне их заработка в последний сезон.

«По итогам 2018 года в первый раз они сказали: «Лучше, чем в прошлом году». Доход увеличился на 30%, — сообщил парламентарий. — Это касается и мест расселения, и общепита, и других объектов туристической инфраструктуры Крыма».

Если говорить о сфере услуг, то, несомненно, она становится более качественной, добавил Цеков.

«Предприниматели понимают, что надо брать качеством и ценами. В этом направлении и движемся», — подытожил он.

Говоря о темпах развития инфраструктуры полуострова, собеседник ФАН констатировал объективные сложности. Они связаны с отношением мирового сообщества, в первую очередь ведущих стран мира, США, ЕС, к нынешнему статусу Крыма.

«Санкции не позволяют привлекать серьезные иностранные инвестиции в Крым», — признался сенатор.

Однако развитие полуострова, тем не менее, идет быстрыми темпами, подчеркнул он.

«Несмотря на давление извне, полуостров развивается, строится. Появляются новые объекты, гостиницы, санатории. Ремонтируются те, которые были в серьезном упадке в предыдущие годы, — перечислил достижения член Совета Федерации. — Мы видим, как отношение к рекреационной сфере, туризму стало в Крыму более серьезным и ответственным».

Крым — это не только туризм

Российский парламент предпринял некоторые шаги по привлечению инвестиций в полуостров, напомнил сенатор.

«Крым — это свободная экономическая зона. Предприниматели, которые являются ее субъектами, получают серьезные льготы в плане налогообложения, — пояснил собеседник ФАН. — Важно помнить и то, что Крым — это не только отдых, туризм и санаторно-курортное лечение, это еще и серьезный промышленный, сельскохозяйственный регион».

Здесь также заметно серьезное движение вперед, отметил Цеков.

«Мы видим рост промышленного производства в 2,5 раза, по сравнению с 2013 годом. Поступления в федеральный бюджет из Крыма выросли также в 2,5 раза. Это очень внушительные цифры», — убежден сенатор.

Несмотря на проблемы, которые создает Запад, Россия успешно преодолевает их за счет внутреннего ресурса, считает Цеков.

«Инвестиции важны и внутренние, российские. Россияне серьезно вкладываются в Крым», — констатировал он.

В Крым за мовой

Полюбили Крым и иностранные туристы, однако сейчас они составляют небольшую долю, по сравнению с российскими отдыхающими, добавил сенатор.

«Замечу, мы наблюдаем большой рост числа отдыхающих с Украины, — рассказал российский парламентарий. — В 2014 году был определенный упадок с этого направления, но с тех пор число отдыхающих с Украины примерно удвоилось. Это связано с улучшением качества обслуживания туристов на полуострове, низкими ценами и комфортной культурной средой», — полагает Цеков.

Дело в том, что украинцы, приезжающие в Крым, могут говорить и на украинском, и на русском языках: никакого отторжения украиноязычных в Крыму нет, пояснил сенатор. По его словам, важно и то, что сейчас стало более удобным транспортное обеспечение Крыма: на полуостров теперь легко въехать с материка.

Говоря о будущем туристической отрасли в Крыму, Цеков ожидает мощного роста.

«Думаю, лет через пять мы выйдем на советские показатели — это более 10 миллионов отдыхающих в год», — надеется российский сенатор.

Это, в свою очередь, должно дать толчок всей экономике региона.

«Еще десять лет — и мы станем из дотационного региона бюджетообразующим. У нас для этого есть колоссальные возможности, во всех сферах. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм, — убежден собеседник ФАН. — Сейчас мы не до конца используем наши ресурсы в Крыму, но уверен, настанет время — и мы используем их в полной мере».

Крым и Севастополь воссоединились с Россией в марте 2014 года по результатам общекрымского референдума. Свыше 96% его участников проголосовали за вхождение в состав России, явка составила 83,1%. В 2019 году полуостров отпраздновал пятилетний юбилей возвращения в родную гавань.

Сергей Цеков, активный участник событий Крымской весны, представляет Республику Крым в Совете Федерации с 26 марта 2014 года.