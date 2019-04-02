В Минобороны РФ назвали число пострадавших при взрыве в Академии Можайского

Санкт-Петербург, 2 апреля. «Неустановленный безоболочный предмет» взорвался в здании Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петроградском районе Петербурга во вторник, сообщили в министерстве обороны России. По данным ведомства, три человека пострадали.

Министерство обороны сообщило, что взрыв прогремел в одном из служебных помещений административного здания вуза.

«Произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

По данным МО РФ, три человека получили травмы, им уже оказали медицинскую помощь. Отмечается, что их жизням ничего не угрожает.

На месте происшествия работают руководство Академии и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее очевидцы рассказали Федеральному агентству новостей подробности инцидента в Военно-космической академии имени Можайского, где произошел взрыв.