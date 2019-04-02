Клинцевич призвал обвинивших Порошенко в фальсификации готовиться к 21 апреля

Москва, 2 апреля. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что выборы президента страны были превращены в фарс, а действующий глава Украины Петр Порошенко сфальсифицировал свой результат.

По мнению члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, по-настоящему административный ресурс действующий президент Украины подключит 21 апреля.

«Фальсификации, несомненно, имели место. В то же время Петр Порошенко, чтобы не взорвать общество раньше времени, очень боялся переборщить, а потому использовал свой административный ресурс далеко не на полную мощь», — приводит слова Клинцевича пресс-служба сенатора.

Член Совфеда РФ считает, что целью Петра Порошенко перед голосованием было обеспечить себе правдоподобный выход во второй тур.

«21 апреля Петру Порошенко будет не до приличий, и в ход пойдут фальсификации совсем другого масштаба. А победителей, считает он, не судят», — подчеркнул Клинцевич, рассказавший украинцам, к чему готовиться 21 апреля.

Напомним, о фальсификациях, кроме Юлии Тимошенко, которая, по данным ЦИК Украины, занимает третье место в гонке кандидатов в президенты, говорил и украинский политик Виктор Медведчук. При этом, по его мнению, необъективными состоявшиеся выборы делает в большей степени тот факт, что миллионы граждан страны не смогли проголосовать.