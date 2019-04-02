Ford объявил грандиозную распродажу на автомобили в России

Москва, 2 апреля. Американский автопроизводитель Ford объявил грандиозную распродажу на легковые автомобили перед уходом с российского рынка, сообщили в пресс-службе компании.

По рекордно низким ценам россияне смогут приобрести четыре модели Ford — Fiesta, Kuga, Explorer и Focus. В компании подчеркнули, что вместе с этим продолжают действовать государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые распространяются на модели Focus и Fiesta. Таким образом, будущие автовладельцы смогут приобрести их со скидкой в 10% на первоначальный взнос при приобретении машин в кредит.

На данный момент седан и хэтчбек россияне могут приобрести за 697 тысяч рублей. В минимум 705 тысяч рублей им обойдется хэтчбек Ford Focus. Цена на кроссовер Kuga опустилась до 1,301 миллиона рублей. А семиместный внедорожник Explorer в настоящее время можно приобрести примерно за 2,372 миллиона рублей.

27 марта компания Ford официально заявила о прекращении импорта и производства в России легковых автомобилей. Решение касается моделей Mondeo, Kuga, Explorer, Focus, EcoSport и Fiesta. В организации уточнили, что Ford частично останется на рынке для обслуживания уже проданных автомобилей и продажи моделей LCV.

Ранее автоэксперт назвал причину ухода Ford с российского рынка.