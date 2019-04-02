Путин откроет завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин откроет завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья 3 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы, российский лидер осмотрит конвейерную линию, смонтированную по принципу «полностью гибкой сборки» с применением технологии уровня «Индустрия 4.0». Такой способ позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ, уточняется в сообщении.

Инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes был подписан властями Московской области в феврале 2017 года, в тот же год начались работы по возведению объекта. Компания Mercedes-Benz заложила на реализацию проекта более 300 миллионов евро.

Ежегодно завод будет выпускать до 30 тысяч автомобилей. Объект имеет огромное значение для Подмосковья, ведь речь идет о создании не менее тысячи рабочих мест

Как сообщал ранее генеральный директор ОА «Мерседес-бенц рус» Ян Мадея, на заводе Mercedes в Подмосковье будут производить четыре модели — седан E-класса и внедорожники GLC, GLE и GLS. Перечень выпускаемых моделей указан в специнвестконтракте.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе февральской встречи с президентом РФ подчеркнул, что предприятие будет первым в Восточной Европе.