Aurus будет работать с гоночной командой G-Drive Racing

Москва, 2 апреля. Автомобильный бренд Aurus объявил о сотрудничестве с российской гоночной командой G-Drive Racing, сообщили в автоконцерне.

«Впервые на гоночной машине Aurus 01 будет выступать российская команда G-Drive Racing», — говорится в сообщении.

Российская команда будет гонять на Aurus 01 уже в предстоящем сезоне 2019 года. РИА Новости со ссылкой на представителя компании сообщило, что речь идет о брендировании гоночных автомобилей команды G-Drive Racing символикой Aurus.

Сообщается, что первой гонкой G-Drive Racing на Aurus 01 будет уик-энд европейского чемпионата, который пройдет во французском Ле-Кастелле 14 апреля. После команда выступит на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC).

В конце марта Aurus опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» ролик, на кадрах которого запечатлен гоночный автомобиль.