Дело о разбирательстве по квартире Юлии Началовой будут рассматривать в Москве

В Нижегородском областном суде сегодня состоялось заседание, где были рассмотрены заявление об отводе всему составу суда и частная жалоба Александра Фролова на отказ передачи дела по подсудности. Также Фроловым заявлен отвод ООО «Ассоциация судебных экспертов и оценщиков», мотивированный тем, что в силу пункта 3 части 1 статьи 16 ГПК РФ имеются обстоятельства, вызывающие сомнение в объективности экспертной организации при производстве экспертизы.

Речь идет об экспертизе расписки Юлии Началовой. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Сразу два определения были отменены решением Нижегородского областного суда — это подсудность и экспертиза. По словам представителей Александра Фролова «Гуричев, Малинин & партнеры», это большая редкость. Теперь иск «Весенних инвестиций» будет передан по подсудности — в Никулинский районный суд города Москвы.

Также было вынесено частное определение в адрес судьи Нижегородского районного суда Алексея Чайко за грубое нарушение закона.

Сегодня Нижегородский областной суд рассмотрел сразу две частные жалобы, поданные компанией «Гуричев, Малинин & партнеры» в защиту Александра Фролова. В рамках первой жалобы проверялось определение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода (суда первой инстанции) об отказе в передаче дела по подсудности в Никулинский районный суд города Москвы. Предметом второй частной жалобы являлось определение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода (суда первой инстанции) о приостановлении производства по делу для производства экспертизы.

В результате рассмотрения обоих жалоб обжалуемые определения были отменены. Дело передано по подсудности для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд города Москвы.

Особо отметим: Нижегородский областной суд, установив существенные нарушения закона, допущенные судьей Чайко А. А. при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вынес частное определение.

Напомним, ФАН неоднократно писало о судебном разбирательстве по квартире, которую подарил певице футболист Евгений Алдонин. В 2015 году Юлия Началова-Алдонина и ее на тот момент возлюбленный хоккеист Александр Фролов заключили договор купли-продажи на право собственности одной второй доли квартиры. Певица написала расписку, в которой говорилось, что деньги она получила сполна и претензий не имеет.

В прошлом году Юлия Началова вдруг обратилась с иском в Никулинский районный суд с требованием 20 миллионов рублей за квартиру, однако иск сама же и забрала. После чего заключила договор цессии с Нижегородской компанией «Весенние инвестиции», а фирма уже обратилась в Нижегородский районный суд с иском в сумму свыше 25 миллионов рублей к Александру Фролову и Юлии Началовой. Сама Началова попала в ответчики, так как цедент (продающий права цессии) отвечает за действительность передаваемых прав.

Представители Фролова же посчитали, что Началова — искусственный ответчик, а договор цессии был заключен ради того, чтобы перевести дело в Нижний Новгород. Судья Алексей Чайко, который рассматривал иск, ранее работал помощником судьи в Нижегородском областном суде.

Последний возлюбленный певицы — Вячеслав Кудря — является судьей Нижегородского областного суда.

Ранее известный цирковой артист Эдгард Запашный возмутился поведением блогера Миро, раскритиковавшей Началову в своем «Живом журнале».