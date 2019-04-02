Голикова заявила, что бюджет социальных нацпроектов уже освоен на 22%

Москва, 2 апреля. Бюджет социальных нацпроектов России, запланированных на 2019 год, уже освоен почти на 22%. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

Речь идет о проектах «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука». Суммарно на все четыре проекта выделено 820 млрд рублей.

«Исполнение на 29 март составляет 180 млрд рублей, это 21,9%​​​. По «Демографии» — 19,2%, по «Здравоохранению» — 44,1%, по национальному проекту «Образование» — 2,5% и национальному проекту «Наука» — 19,7%», — отметила она.

Президент РФ Владимир Путин ранее обратил внимание сотрудников прокуратуры на важность сохранения контроля за финансированием национальных проектов.

Правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются эти проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация.