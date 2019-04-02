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Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

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Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин

Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин выпустил очередное «расследование-наезд» на мэра столицы, посвященное полигону ТБО «Малинки». Правда, со своим «громким расследованием» Яшин припозднился года на два.

Почти слово в слово Яшин процитировал посты двухлетней давности, где говорилось о якобы увеличении полигона в 8 раз, о вероятном складировании мусора и так далее. Федеральное агентство новостей выяснило, что сейчас в реальности происходит на полигоне и зачем главе мундепов Красносельского района нужен этот полигон. 

Зачем Яшину полигон

Надо отдать должное режиссерам и звукорежиссерам Яшина, ролик снят красиво: панорамные съемки с квадрокоптера на фоне устрашающей музыки — просто апокалипсис. А потом на фоне горы мусора появляется и сам Яшин со словами: «Всем привет. Меня зовут Илья Яшин — я глава муниципального округа Красносельский».

На этом бы и хотелось остановиться — Красносельский находится в Центральном административном округе Москвы. Полигон «Малинки» — в ТиНАО. Спрашивается, при чем тут Яшин? Какое отношение имеет глава муниципального округа Красносельский к «Малинкам»? Да никакого, притом что у Яшина своих проблем в Красносельском районе хватает.

Он, например, до сих пор не отчитался за 840 тысяч рублей из бюджета, потраченных на такси под видом социального. Но Яшин мыслит глобально — ему, судя по всему, нужен хайп перед выборами в Мосгордуму. А полигон бытовых отходов — всегда выгодная тема. Та же история была с роддомом в Зюзино, к которому он также не имел отношения.

«Он лезет не только в Зюзино, а несколько вот таких очагов по Москве ищет, где страсти накаляются, — рассказывал ранее ФАН житель Красносельского района Петр. — Это другой район, ну что тебе там делать?..

Нет, он кричит, что на уровне Москвы занимается остросоциальными вопросами. Он не особо парится, насколько все это дело вяжется со смыслом и логикой. У него главное — красивый ролик».

Только вот беда: Яшин увлекся спецэффектами и, похоже, не удосужился получить новой актуальной информации. А может, не захотел, поэтому воспользовался опять же не официальными данными, а постами, размещенными в соцсетях два года назад.

Тема «Малинок» обсуждалась два года назад.

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

«Экологическая ситуация в районе закрытой свалки и прилегающих 47 га была официально признана критической, — вот что писал москвич Виктор М. в соцсетях в октябре 2017 года. — Однако результатом закрытия старой «просто свалки» стало открытие на ее месте «новой мегасвалки»! И не на 8, а на 67 гектаров, то есть на площади, превышающей предыдущую более чем в 8 раз (это только официально заявленные размеры)!

И если при свалке в 8 га хроническое загрязнение и деградация постигли около 47 га прилегающих площадей, то полигон в 67 га убьет все вокруг на площади соответственно в 8 раз большей, то есть… более 350 га (!). А Подольск и Троицк — всего в 10 км. А Чириково и Красная Пахра совсем рядом».

И вот что говорит Яшин в новом красивом ролике про полигон.

«Однако под видом аварийных работ чиновник (имеется в виду заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Петр Бирюков. — Прим. ред.) организует наглую аферу.

Вместо ликвидации полигона, ведет работы по его расширению. Причем масштаб проекта поражает — Бирюков увеличивает площадь свалки до 64 гектар, в 8 раз! Ради этого было вырублено 40 гектар леса в охраняемой зоне».

И далее: «Всего в 1200 метрах отсюда располагается ближайший населенный пункт Новой Москвы. А всего лишь в 10 километрах, лишь в 10 километрах — наукоград Троицк». То есть понятно, что в своем расследовании Яшин почти дословно повторяет неофициальную и не совсем достоверную информацию, которую два года назад москвичи обсуждали в соцсетях.

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

Подставные актеры в противогазах

По поводу увеличения площади, докладывал сам «Экотехпром», занимающийся консервацией свалки, еще два года назад — площадь свалки не увеличена, а увеличена площадь для сбора грунтовых вод. Сама свалка имеет структуру горы, сточные воды с загрязнениями идут вниз и растекаются на определенной площади, они не остаются непосредственно под самой горой. Все эти сточные воды вместе с грунтом собирают и увозят на очистные сооружения.

На данный момент свалка «Малинки» находится в состоянии консервации. Мусор туда уже года полтора не везут ни по-белому, ни по-черному. Это можно увидеть в ролике самого Яшина — там нет ни одного следа машины. Только подставной актер в противогазе. 

Существует определенный технологический процесс консервации. Она должна быть полностью завершена. Свалка законсервирована, но процессы внутри горы — различные химические реакции соединений — продолжаются. За этими процессами наблюдает специальная группа сотрудников «Экотехпрома». Проблема в том, что рекультивация (если ее проводить правильно) не пройдет за 1,5-2 года. Ее можно начинать лишь после того, как завершится консервация.

Уже сейчас на свалке сделан отвод. Весь фильтрат собирается и отводится на очистные сооружения. Там очищается и сбрасывается в специальную емкость. Представители «Экотехпрома» в этой емкости — для проверки чистоты воды — выращивают карпов. Всем известно, что карп в грязной воде не живет. А в емкости на очистных сооружениях — живет.

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

Более того, «Экотехпром» предоставляет для всех желающих специальный тур по свалке. Любой житель района, депутат, общественник может заранее записаться на экскурсию. На экскурсии представители «Экотехпрома» отвечают на все вопросы и объясняют причины «расширения» площади сбора грунтовых вод свалки, почему не начата рекультивация и что в дальнейшем ожидает полигон.

Две недели назад на такую экскурсию ездила инициативная группа «Стоп! Малинки». Это те самые активисты, чьи «данные» двухгодичной давности и взял для своего расследования Яшин. Люди, которые живут в Новой Москве, а не приехали ради хайпа из центра столицы. И у них претензий на экскурсии не возникло.

Специально для Яшина — экскурсия бесплатная. Можно позвонить в местную администрацию и записаться.

Про пять миллиардов

В своем ролике Яшин долго и нудно рассказывает про то, что вся история с консервацией «Малинок» была придумана ради того, чтобы «попилить» 5 миллиардов рублей из городского бюджета.

Начнем с того, что «Экотехпром» не личная контора кого-то из чиновников, а ГУП — государственное унитарное предприятие. И предприятие не раздает деньги, согласно утверждению Яшина, а заключает договоры с предприятиями на работы, необходимые для правильной консервации «Малинок». Официально заключает — через проведение аукционов.

Это можно отследить на сайте Госзакупок. Смотрим только за последнее время наиболее крупные контракты.

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

1. Общество с ограниченной ответственностью «Марк-Трейдинг» выиграло аукцион с ценой в 25 444 554,09 рубля на оказание услуг по вывозу сточных вод (фильтрата) с закрытого для приема отходов полигона ТБО «Малинки».

2. ГБУ «Гормост» выиграл контракт в 109 712 916,96 рубля за устройство ограждения территории, защитного шпунтового ограждения, планировки площади и перемещению грунта на карте №2, дамбы карты №2 и защитного противофильтрационного экрана карты №2 на объекте «Опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО «Малинки».

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

3. АО «Мосгаз» выиграло аукцион в 39 247 654,15 рубля за устройство вертикальной планировки площади и дамбы карты №4, защитного шпунтового ограждения, ограждения территории, защитного противофильтрационного экрана карты №4, трубопроводов фильтрата от К4-7 до К4-10 на объекте «Опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО «Малинки».

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

4. ГУП «Мосводосток» получил в результате государственных закупок контракт на 62 454 382,04 рублей за выполнение работ на объекте «Опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО «Малинки»: устройство ванны дезинфекции колес автотранспорта, устройство ограждения территории, устройство карты №3, устройство аккумулирующего резервуара ливневых стоков, устройство резервуара накопителя фильтрата, подготовка территории хозяйственной зоны под фундаменты очистных сооружений фильтрата, хозяйственно-бытовых стоков и резервуара ливневых стоков, устройство фундаментов, монтаж блок-контейнеров очистных сооружений, устройство трубопровода дренажа фильтрата в интервалах от резервуара накопителя до К4-10.

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

И далее следует еще много контрактов на десятки, а то и сотни миллионов рублей на работы по правильной консервации объекта. О каком распиле говорит Яшин — известно, пожалуй, только главе муниципального округа Красносельский. Все эти данные находятся в открытом доступе, они размещены на сайте госзакупок. Заказчик — «Экотехпром».

То есть для своего «расследования-наезда» на мэра Илья Яшин взял данные из соцсетей двухлетней давности, дополнил их панорамной съемкой и кадрами со свалок, которые не имеют никакого отношения к «Малинкам», и выдал их за материал, разоблачающий коррупцию.

Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

При этом глава муниципального округа Красносельский, судя по всему, даже не удосужился просмотреть сайт госзакупок. Он не зашел на сайт «Экотехпрома» и не пролистал специальную литературу по консервации и рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Даже не опросил толкового технолога, который занимался ранее консервацией подобных полигонов.

Да и зачем ему? Ведь, наверное, нужен громкий, а не соответствующий действительности ролик. Чтобы в очередной раз «посветить» лицом перед выборами.

Автор: Родион Портнов
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