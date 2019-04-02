Яшин накормил электорат фейком двухгодичной давности

Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин выпустил очередное «расследование-наезд» на мэра столицы, посвященное полигону ТБО «Малинки». Правда, со своим «громким расследованием» Яшин припозднился года на два.

Почти слово в слово Яшин процитировал посты двухлетней давности, где говорилось о якобы увеличении полигона в 8 раз, о вероятном складировании мусора и так далее. Федеральное агентство новостей выяснило, что сейчас в реальности происходит на полигоне и зачем главе мундепов Красносельского района нужен этот полигон.

Зачем Яшину полигон

Надо отдать должное режиссерам и звукорежиссерам Яшина, ролик снят красиво: панорамные съемки с квадрокоптера на фоне устрашающей музыки — просто апокалипсис. А потом на фоне горы мусора появляется и сам Яшин со словами: «Всем привет. Меня зовут Илья Яшин — я глава муниципального округа Красносельский».

На этом бы и хотелось остановиться — Красносельский находится в Центральном административном округе Москвы. Полигон «Малинки» — в ТиНАО. Спрашивается, при чем тут Яшин? Какое отношение имеет глава муниципального округа Красносельский к «Малинкам»? Да никакого, притом что у Яшина своих проблем в Красносельском районе хватает.

Он, например, до сих пор не отчитался за 840 тысяч рублей из бюджета, потраченных на такси под видом социального. Но Яшин мыслит глобально — ему, судя по всему, нужен хайп перед выборами в Мосгордуму. А полигон бытовых отходов — всегда выгодная тема. Та же история была с роддомом в Зюзино, к которому он также не имел отношения.

«Он лезет не только в Зюзино, а несколько вот таких очагов по Москве ищет, где страсти накаляются, — рассказывал ранее ФАН житель Красносельского района Петр. — Это другой район, ну что тебе там делать?.. Нет, он кричит, что на уровне Москвы занимается остросоциальными вопросами. Он не особо парится, насколько все это дело вяжется со смыслом и логикой. У него главное — красивый ролик».

Только вот беда: Яшин увлекся спецэффектами и, похоже, не удосужился получить новой актуальной информации. А может, не захотел, поэтому воспользовался опять же не официальными данными, а постами, размещенными в соцсетях два года назад.

Тема «Малинок» обсуждалась два года назад.

«Экологическая ситуация в районе закрытой свалки и прилегающих 47 га была официально признана критической, — вот что писал москвич Виктор М. в соцсетях в октябре 2017 года. — Однако результатом закрытия старой «просто свалки» стало открытие на ее месте «новой мегасвалки»! И не на 8, а на 67 гектаров, то есть на площади, превышающей предыдущую более чем в 8 раз (это только официально заявленные размеры)! И если при свалке в 8 га хроническое загрязнение и деградация постигли около 47 га прилегающих площадей, то полигон в 67 га убьет все вокруг на площади соответственно в 8 раз большей, то есть… более 350 га (!). А Подольск и Троицк — всего в 10 км. А Чириково и Красная Пахра совсем рядом».

И вот что говорит Яшин в новом красивом ролике про полигон.

«Однако под видом аварийных работ чиновник (имеется в виду заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Петр Бирюков. — Прим. ред.) организует наглую аферу. Вместо ликвидации полигона, ведет работы по его расширению. Причем масштаб проекта поражает — Бирюков увеличивает площадь свалки до 64 гектар, в 8 раз! Ради этого было вырублено 40 гектар леса в охраняемой зоне».

И далее: «Всего в 1200 метрах отсюда располагается ближайший населенный пункт Новой Москвы. А всего лишь в 10 километрах, лишь в 10 километрах — наукоград Троицк». То есть понятно, что в своем расследовании Яшин почти дословно повторяет неофициальную и не совсем достоверную информацию, которую два года назад москвичи обсуждали в соцсетях.

Подставные актеры в противогазах

По поводу увеличения площади, докладывал сам «Экотехпром», занимающийся консервацией свалки, еще два года назад — площадь свалки не увеличена, а увеличена площадь для сбора грунтовых вод. Сама свалка имеет структуру горы, сточные воды с загрязнениями идут вниз и растекаются на определенной площади, они не остаются непосредственно под самой горой. Все эти сточные воды вместе с грунтом собирают и увозят на очистные сооружения.

На данный момент свалка «Малинки» находится в состоянии консервации. Мусор туда уже года полтора не везут ни по-белому, ни по-черному. Это можно увидеть в ролике самого Яшина — там нет ни одного следа машины. Только подставной актер в противогазе.

Существует определенный технологический процесс консервации. Она должна быть полностью завершена. Свалка законсервирована, но процессы внутри горы — различные химические реакции соединений — продолжаются. За этими процессами наблюдает специальная группа сотрудников «Экотехпрома». Проблема в том, что рекультивация (если ее проводить правильно) не пройдет за 1,5-2 года. Ее можно начинать лишь после того, как завершится консервация.

Уже сейчас на свалке сделан отвод. Весь фильтрат собирается и отводится на очистные сооружения. Там очищается и сбрасывается в специальную емкость. Представители «Экотехпрома» в этой емкости — для проверки чистоты воды — выращивают карпов. Всем известно, что карп в грязной воде не живет. А в емкости на очистных сооружениях — живет.

Более того, «Экотехпром» предоставляет для всех желающих специальный тур по свалке. Любой житель района, депутат, общественник может заранее записаться на экскурсию. На экскурсии представители «Экотехпрома» отвечают на все вопросы и объясняют причины «расширения» площади сбора грунтовых вод свалки, почему не начата рекультивация и что в дальнейшем ожидает полигон.

Две недели назад на такую экскурсию ездила инициативная группа «Стоп! Малинки». Это те самые активисты, чьи «данные» двухгодичной давности и взял для своего расследования Яшин. Люди, которые живут в Новой Москве, а не приехали ради хайпа из центра столицы. И у них претензий на экскурсии не возникло.

Специально для Яшина — экскурсия бесплатная. Можно позвонить в местную администрацию и записаться.

Про пять миллиардов

В своем ролике Яшин долго и нудно рассказывает про то, что вся история с консервацией «Малинок» была придумана ради того, чтобы «попилить» 5 миллиардов рублей из городского бюджета.

Начнем с того, что «Экотехпром» не личная контора кого-то из чиновников, а ГУП — государственное унитарное предприятие. И предприятие не раздает деньги, согласно утверждению Яшина, а заключает договоры с предприятиями на работы, необходимые для правильной консервации «Малинок». Официально заключает — через проведение аукционов.

Это можно отследить на сайте Госзакупок. Смотрим только за последнее время наиболее крупные контракты.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Марк-Трейдинг» выиграло аукцион с ценой в 25 444 554,09 рубля на оказание услуг по вывозу сточных вод (фильтрата) с закрытого для приема отходов полигона ТБО «Малинки».

2. ГБУ «Гормост» выиграл контракт в 109 712 916,96 рубля за устройство ограждения территории, защитного шпунтового ограждения, планировки площади и перемещению грунта на карте №2, дамбы карты №2 и защитного противофильтрационного экрана карты №2 на объекте «Опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО «Малинки».

3. АО «Мосгаз» выиграло аукцион в 39 247 654,15 рубля за устройство вертикальной планировки площади и дамбы карты №4, защитного шпунтового ограждения, ограждения территории, защитного противофильтрационного экрана карты №4, трубопроводов фильтрата от К4-7 до К4-10 на объекте «Опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО «Малинки».

4. ГУП «Мосводосток» получил в результате государственных закупок контракт на 62 454 382,04 рублей за выполнение работ на объекте «Опытно-экспериментальная площадка по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО «Малинки»: устройство ванны дезинфекции колес автотранспорта, устройство ограждения территории, устройство карты №3, устройство аккумулирующего резервуара ливневых стоков, устройство резервуара накопителя фильтрата, подготовка территории хозяйственной зоны под фундаменты очистных сооружений фильтрата, хозяйственно-бытовых стоков и резервуара ливневых стоков, устройство фундаментов, монтаж блок-контейнеров очистных сооружений, устройство трубопровода дренажа фильтрата в интервалах от резервуара накопителя до К4-10.

И далее следует еще много контрактов на десятки, а то и сотни миллионов рублей на работы по правильной консервации объекта. О каком распиле говорит Яшин — известно, пожалуй, только главе муниципального округа Красносельский. Все эти данные находятся в открытом доступе, они размещены на сайте госзакупок. Заказчик — «Экотехпром».

То есть для своего «расследования-наезда» на мэра Илья Яшин взял данные из соцсетей двухлетней давности, дополнил их панорамной съемкой и кадрами со свалок, которые не имеют никакого отношения к «Малинкам», и выдал их за материал, разоблачающий коррупцию.

При этом глава муниципального округа Красносельский, судя по всему, даже не удосужился просмотреть сайт госзакупок. Он не зашел на сайт «Экотехпрома» и не пролистал специальную литературу по консервации и рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Даже не опросил толкового технолога, который занимался ранее консервацией подобных полигонов.

Да и зачем ему? Ведь, наверное, нужен громкий, а не соответствующий действительности ролик. Чтобы в очередной раз «посветить» лицом перед выборами.