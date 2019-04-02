СМИ сообщили об отставке руководителя ГИБДД Москвы

Москва, 2 апреля. Руководитель управления ГИБДД по российской столице Виктор Коваленко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом во вторник ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, Коваленко принял решение подать в отставку. Источник агентства утверждает, что «проблемы в управлении были давно».

По предварительным данным, в настоящее время Коваленко находится в отпуске.

Напомним, указ об освобождении руководителя управления Государственной автомобильной инспекции по Москве от должности подписывает президент Российской Федерации.