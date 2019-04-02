СМИ сообщили об отставке руководителя ГИБДД Москвы
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Москва, 2 апреля. Руководитель управления ГИБДД по российской столице Виктор Коваленко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом во вторник ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, Коваленко принял решение подать в отставку. Источник агентства утверждает, что «проблемы в управлении были давно».
По предварительным данным, в настоящее время Коваленко находится в отпуске.
Напомним, указ об освобождении руководителя управления Государственной автомобильной инспекции по Москве от должности подписывает президент Российской Федерации.