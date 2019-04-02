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Опубликовано первое видео с места ЧП в Академии Можайского

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Опубликовано первое видео с места ЧП в Академии Можайского

Санкт-Петербург, 2 апреля. Опубликовано первое видео с места ЧП в Военно-космической академии имени Можайского. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с очевидцами происшествия и выяснил подробности произошедшего.

«Взрыв прогремел в аудитории, где курсантам преподают физику, в новом корпусе академии», — сообщил собеседник ФАН.

Опубликовано первое видео с места ЧП в Академии Можайского

На месте происшествия работает полиция, взрывотехники, сотрудники экстренных служб. Сюда уже прибыл врио губернатора Александр Беглов.

 

Опубликовано первое видео с места ЧП в Академии Можайского

Автор: Денис Машкин
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